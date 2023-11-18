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Haluk Bilginer Koronavirüse Yakalandı

Şimdilerde 'Maria' filmi ve 'Kel Şarkıcı' oyunuyla gündemde olan Haluk Bilginer'den hayranlarını endişelendiren haber geldi. Usta oyuncu koronavirüse yakalandı. Yoğun iş temposundan dolayı güçsüz düşen ünlü ismin hastalığından dolayı, oyunun gösterimleri ertelenmek durumunda kaldı. Usta oyuncunun hastalığı dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi.