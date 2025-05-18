Hakan Yılmaz, Babasının Vefatını Film Setinde Öğrendi

Hakan Yılmaz, Babasının Vefatını Film Setinde Öğrendi
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Hakan Yılmaz, 'Sıcak Büfe' filminin setinde babası Necati Yılmaz'ın vefat haberini aldı. Profesyonel duruşuyla dikkat çeken Yılmaz, acı habere rağmen çekimlere devam etti.

BAŞROLÜNDE yer aldığı 'Sıcak Büfe' ile sinemaseverleri kahkahaya boğan Hakan Yılmaz, Bodrum'da yaşayan babası Necati Yılmaz'ın vefat haberini filmin setinde, çekimler sırasında aldığını açıklamıştı. Usta oyuncunun, "Babamla da ilişkilendiriyorum, benim için ayrı bir yeri var" dediği Sıcak Büfe'deki o sahneler merak konusu olmuştu. Yaşadığı büyük acıya rağmen profesyonelliği elden bırakmayıp çekimleri tamamlayan usta oyuncunun, haberi aldığı ve aldıktan sonra çektiği sahneler ortaya çıktı.

FİLMDE DE ÖLÜM ŞOKU YAŞADI!

Sıcak Büfe'de senaryo gereği büfeye gelen müşterisinin aniden fenalaştığı sahnede babasının vefat ettiğini öğrenen Hakan Yılmaz, set ekibinin zor durumda kalmaması ve çekimlerin aksamaması için planlanan devam sahnesini de çekti. Acı bir tesadüfle filmde de müşterisinin büfede aniden ölmesinin şokunu yaşayan başarılı oyuncu, sahneyi büyük profesyonellikle tamamladı. Profesyonel tutumu ve olgunluğuyla takdir toplarken aynı zamanda oyunculuk mesleğinin ne denli özveri gerektiren bir meslek olduğunu gözler önüne seren Hakan Yılmaz, çekimler sonrası son görevini yerine getirmek için Bodrum'a gitti.

SICAK BÜFE SİNEMALARDA

D Media imzalı 'Sıcak Büfe'de Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan birbirine taban tabana zıt iki kardeşi canlandırıyor. Filmde ikiliye Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal eşlik ediyor. 15 Mayıs'ta Azerbaycan'da, 16 Mayıs'ta Türkiye'de vizyona giren Sıcak Büfe, 22 Mayıs'ta Avrupa sinemalarında olacak!

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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