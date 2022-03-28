Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu hayatını kaybetti - Haberler

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Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu hayatını kaybetti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Oyuncu ve yorumcu Hakan Ural, bugünkü canlı yayınında dayısı Cahit Çubukçu'nun ölüm haberini aldı. Aldığı haber karşısında yıkılan Ural, sosyal medya hesabından acısını paylaştı.

Yorumlarıyla adından söz ettiren oyuncu ve yorumcu Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu hayatını kaybetti. Ural, dayısının acı haberini canlı yayın yaptığı esnada aldı.

"YAYIN ESNASINDA VEFAT HABERİNİ ALDIM"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Hakan Ural, yaşadığı acıyı da takipçileriyle paylaştı. Dayısıyla fotoğrafını paylaşan Ural, "Bugün yayın esnasında dayımın vefat haberini aldım. Maalesef mekanı cennet olsun Cahit Çubukçu" ifadelerini kullandı.

Ural, dayısının ölüm nedeni ve cenaze töreni hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu hayatını kaybetti

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Hakan Ural, Instagram, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Sadullah sıtkı:

şu adam bi gün haberde yer almasın dişimi kırıcam

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