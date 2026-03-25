Hakan Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının yeni dalgasında iş insanları Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan ve Kerim Sabancı ile mankenler Didem Soydan ve Güzide Duran gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında oyuncu Hande Erçel hakkında da gözaltı kararı var.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE

Ömer ve Arzu Sabancı'nın oğlu olan Hakan Sabancı, ABD'de ekonomi eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönmüştü. Genç Sabancı iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra magazin gündemindeki özel hayatıyla da tanınan bir figür.

HANDE ERÇEL'İN ESKİ SEVGİLİSİ

Hakan Sabancı ünlü oyuncu Hande Erçel'in de eski sevgilisi. Sabancı ve Erçel, yaklaşık üç yıl süren ilişkilerini Ağustos 2025'te sonlandırdı. Evlilik beklenirken şaşırtıcı bir şekilde biten ilişkinin ardından, Hakan Sabancı'nın ismi farklı kişilerle anıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan çalışmalar, toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Soruşturmaya konu olay ile alakalı olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon yapılmış olup, 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır.

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER