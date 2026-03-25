Hakan Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 14 kişi gözaltına alınırken Sabancı ailesinden Hakan Sabancı da o isimler arasında yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının yeni dalgasında iş insanları Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan ve Kerim Sabancı ile mankenler Didem Soydan ve Güzide Duran gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında oyuncu Hande Erçel hakkında da gözaltı kararı var.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE

Ömer ve Arzu Sabancı'nın oğlu olan Hakan Sabancı, ABD'de ekonomi eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönmüştü. Genç Sabancı iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra magazin gündemindeki özel hayatıyla da tanınan bir figür.

HANDE ERÇEL'İN ESKİ SEVGİLİSİ

Hakan Sabancı ünlü oyuncu Hande Erçel'in de eski sevgilisi. Sabancı ve Erçel, yaklaşık üç yıl süren ilişkilerini Ağustos 2025'te sonlandırdı. Evlilik beklenirken şaşırtıcı bir şekilde biten ilişkinin ardından, Hakan Sabancı'nın ismi farklı kişilerle anıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan çalışmalar, toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Soruşturmaya konu olay ile alakalı olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon yapılmış olup, 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır.

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

  • Fikret Orman
  • Güzide Duran
  • Hakan Sabancı
  • Kerim Sabancı
  • Hande Erçel
  • Burak Elmas
  • Sezgin Köysüren
  • Ferhat Aydın
  • Lütfiye Tuğçe Özbudak
  • Koray Serenli
  • Onur Bükçü
  • İsmail Behram Perinçekli
  • Kaan Mellart
  • Didem Soydan
  • Onur Talay
  • Mustafa Tari
Abdullah Karlıdağ
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Listede kimler yok ki
Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında

Gece yarısı o da gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
Savaşta 26. gün! ABD 3 bin askeri Orta Doğu'ya gönderme kararı aldı, İran'dan yanıt gecikmedi

Orta Doğu'yu kana bulayacak restleşme: Güzel, daha da yaklaşın
Hürmüz Boğazı kapandı, Hindistan'da akaryakıt kaosu başladı

Dünyanın en kalabalık ülkesinin 1 aylık petrol rezervi kaldı
Haberler.com
Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Sabancı ailesine şok! Cemiyet hayatının tanınan ismi de gözaltında
Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı

Minguzzi'nin annesini tehdit eden kişi 800 kilometre uzakta çıktı
Liverpool'da bir devir resmen sona erdi: Salah'tan veda

Bir devir resmen sona erdi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Sabancı ailesine şok! Cemiyet hayatının tanınan ismi de gözaltında
Erol Köse'nin çalışanından eleştirilere tepki: Kötü konuşanların hepsini evinde gördüm

Emektar çalışandan zehir zemberek sözler: Hepsi ekmeğini yedi
8 yaşındaki çocuk, annesinin hayatını kurtardı

"Görüntüsü olmasa kimse inanmaz" dedirten bir olay daha