Hakan Sabancı'nın Ünlü Modelle Mikanos Kaçamağı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakan Sabancı'nın Ünlü Modelle Mikanos Kaçamağı

Hakan Sabancı'nın Ünlü Modelle Mikanos Kaçamağı

Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı, İtalyan model Paula Henriquez ile Mikanos'ta kaçamak yapıyor.

 - Güncelleme:

Snob Magazin'in özel haberine göre, En son adı Şeyma Subaşı ile aşk dedikodularına karışan Hakan Sabancı, İtalyan model Paula Henriquez ve yakın dostlarıyla tekne tatiline devam ediyor.

Hakan Sabancı'nın lüks teknesinde Sabancı'ya akrabası Kerem Kamışlı da eşlik ediyor.

BJK bayraklı teknede ünlü modelin arkadaşlarının da olması dikkat çekiyor.

Ünlü model teknede ve eğlence anlarının her dakikasını sosyal medyada paylaşıyor.

Hakan Sabancı ve arkadaşlarının İtalyan modelle Mikanos'taki tatilleri devam ediyor.

Snob Magazin / Magazin

Hakan Sabancı Şeyma Subaşı Mikanos Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title