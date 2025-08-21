Hadise'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada "haddini bil" hashtag'i açıldı

Hadise'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada 'haddini bil' hashtag'i açıldı
Hadise'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada
Hadise, Nicki Minaj'ın başlattığı akıma katılarak verdiği pozda tespih ve hurma gibi dini sembolleri ayağının altına aldı. Fotoğraf tepki toplarken, sosyal medyada #Hadisehaddinibil etiketi gündem oldu.

Ünlü pop şarkıcısı Hadise, Amerikalı rapçi Nicki Minaj'ın 2013'te "High School" şarkısının klibinde verdiği pozu canlandırarak başlattığı sosyal medya akımına katıldı. İnsanların yüksek topuklularla, çömelerek veya bacak bacak üstüne atarak verdikleri pozlardan oluşan akıma, Hadise bu kez bir masanın üzerinde, şampanya ve bardakla dahil oldu.

DİNİ SEMBOLLER TARTIŞMA YARATTI

Hadise'nin paylaşımında tespih ve hurma gibi dini sembolleri ayağının altında bulundurması büyük tepki çekti. Bu durum, özellikle dini hassasiyetleri yüksek olan kesimlerce saygısızlık olarak değerlendirildi.

Hadise'ye sosyal medyadan tepki yağıyor: Haddini bil

"HADDİNİ BİL" ETİKETİ GÜNDEM OLDU

Tartışmalar kısa sürede sosyal medya platformu X'e taşındı. Çok sayıda kullanıcı, tepkisini dile getirerek #Hadisehaddinibil etiketiyle paylaşımlar yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (9)

Ali :

Ayağının altında bir şey görünmüyor. İnsanlar, bir şey olsa da ünlüleri linç etsek modunda tetikte bekliyorlar ya!

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

ALLAH CC. DOĞRULUKTAN HAKTAN HUKUKTAN ADALETTEN AYRILAN HARAMİLERE SOYGUNCULARA İTİBAR EDEN ÇALIYOR AMA ÇALIŞIYOR DİYEN TOPLUMLARA AHLAKİ DERECELERİ KENDİLERİNE LAYIK YÖNETİCİ VE İNSANLAR NASİP İHSAN EDER

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Serhat Güngörür:

kendini nasıl teşhir edeceğini şaşırdı

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Hamit Gündoğdu:

Tespih bütün dinlerden var...ama. bizde ne amaçlı kullanılır bilinen bir gerçek..ancak ben tikinin tepesinde ve el arkada kıçının tepesinde tespih çekenleri çok uyarmama karşılık cevap bulamayınca tespih çevirenleri daha masum görüyorum..çevir kardeşim engelde yok, uğraşıda yok...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
yasin yaşaran:

Ayakcilar yaşadı diyeceğim de ayak gözükmüyor ayıp lan ayıp tesbih ve hurma ile verilen sinyal belli utanmalisin Hadise bu ülke sana pirim vermemeli

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
