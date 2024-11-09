Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
Ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanındaki cesur sahneler dikkat çekti.
Aşk hayatında umduğunu bulamayan iki kadının 'esas oğlan'ı bulma arayışını anlatan 'Esas Oğlan' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. 22 Kasım'da GAİN izleyicisiyle buluşacak romantik komedide başrolde Seda Bakan ve ilk kez oyuncu olarak kamera karşısında geçen Hadise yer alıyor.
DOĞRU ERKEĞİ BULMAK İSTİYORLAR
Dizide Ceren (Hadise), aşkı ve duygusallığı hayatının merkezine koymuş iflah olmaz bir romantik, Selma (Seda Bakan) ise mantığı elden bırakmayan bir risk analistidir. Birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip bu iki kadın, doğru erkeği bulmak için birbirlerine yardım ederler. Ancak bu süreçte hayatları büyük değişime uğrar.
CESUR SAHNELER VAR
Hadise ve Seda Bakan hayranlarının merakla beklediği dizinin tanıtım fragmanı cesur sahneleriyle kısa sürede gündem oldu.