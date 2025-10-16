Haberler

Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu
Haber Videosu

Geçen hafta uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren ünlü şarkıcı Hadise, bu kez Samsun konserindeki sahne performansıyla gündeme geldi. Enerjisiyle izleyicileri büyüleyen sanatçı, sahnede geri eğilerek yaptığı iddialı dans figürüyle büyük alkış aldı. Sosyal medyada paylaşılan konser görüntüleri kısa sürede viral olurken, Hadise yeniden gündemin en çok konuşulan ismi haline geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, sanat ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Soruşturma kapsamında Hadise, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka ve Özge Özpirinçci gibi çok sayıda ünlü ismin ifadesine başvuruldu.

Hadise, ifadesinde aylık gelirinin 700 ila 800 bin lira arasında değiştiğini belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

"Benim uyuşturucu madde ile hiçbir alakam yoktur. Hayatımın hiçbir döneminde uyarıcı madde kullanmadım. Sosyal medyada uyarıcı maddeyle ilgili bir paylaşım yapmadım, bu tür içerikleri alıntılamadım veya yeniden paylaşmadım. Uyarıcı madde içilen bir ortamda bulunmadım, satış yapan kişilerle görüşmedim ve bu yönde para transferi yapmadım."

KONSERDE CESUR SAHNE JESTİYLE GÜNDEM OLDU

Hadise, ifadesinin ardından sahnelere geri döndü. Geçtiğimiz gün Samsun'da verdiği konser ile sahneye çıkan ünlü şarkıcı, söylediği şarkılar kadar dansları ve enerjisiyle de büyük alkış topladı.

Konserin bir anında müziğin ritmine kendini kaptıran Hadise, geri eğilerek yaptığı iddialı dans figürü sırasında dilini çıkararak sahne enerjisini yansıtan bir jestte bulundu. Bu an, konserin en dikkat çeken görüntüsü oldu.

Söz konusu sahne hareketi sosyal medyada kısa sürede viral hale gelirken, binlerce yorum ve paylaşım aldı. Pek çok kullanıcı "Hadise yine sahnede sınırları zorluyor" yorumunda bulundu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Türkiye'de en çok aranan numara

İşte Türkiye'de en çok aranan numara
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı

Kamyon uçuruma yuvarlandı: Çoğunluğu çocuk 15 kişi öldü
İşte Türkiye'de en çok aranan numara

İşte Türkiye'de en çok aranan numara
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.