Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, sanat ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Soruşturma kapsamında Hadise, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka ve Özge Özpirinçci gibi çok sayıda ünlü ismin ifadesine başvuruldu.

Hadise, ifadesinde aylık gelirinin 700 ila 800 bin lira arasında değiştiğini belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

"Benim uyuşturucu madde ile hiçbir alakam yoktur. Hayatımın hiçbir döneminde uyarıcı madde kullanmadım. Sosyal medyada uyarıcı maddeyle ilgili bir paylaşım yapmadım, bu tür içerikleri alıntılamadım veya yeniden paylaşmadım. Uyarıcı madde içilen bir ortamda bulunmadım, satış yapan kişilerle görüşmedim ve bu yönde para transferi yapmadım."

KONSERDE CESUR SAHNE JESTİYLE GÜNDEM OLDU

Hadise, ifadesinin ardından sahnelere geri döndü. Geçtiğimiz gün Samsun'da verdiği konser ile sahneye çıkan ünlü şarkıcı, söylediği şarkılar kadar dansları ve enerjisiyle de büyük alkış topladı.

Konserin bir anında müziğin ritmine kendini kaptıran Hadise, geri eğilerek yaptığı iddialı dans figürü sırasında dilini çıkararak sahne enerjisini yansıtan bir jestte bulundu. Bu an, konserin en dikkat çeken görüntüsü oldu.

Söz konusu sahne hareketi sosyal medyada kısa sürede viral hale gelirken, binlerce yorum ve paylaşım aldı. Pek çok kullanıcı "Hadise yine sahnede sınırları zorluyor" yorumunda bulundu.