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Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor

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Son zamanlarda konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerden dolayı eleştirilen Hadise, Harbiye konserinde kırmızı uzun kollu bir tulum tercih etti. Gelen eleştirilere sahnede cevap veren Hadise, "Konu açıklık demekte değil, kafada bitiyor" dedi.

Sahnede tercih ettiği cesur kıyafetlerle sık sık eleştirilerin hedefi olan Hadise, dün akşam Harbiye'de konser verdi. Sahneye kırmızı leopar desenli bir tulumla çıkan Hadise, eleştirilere de cevap verdi.

Konserinde sevilen şarkılarını söyleyen Hadise, eleştiriler için de "Yok dekolte giymesinler, şu olmasın. Bunun açıklıkla hiç alakası yok. Bence ben şu an kapalı ve gayet seksiyim. Konu açıklık demekle değil de kafada bitiyor. Biliyorum hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz" dedi. Şarkıları ve danslarıyla adından söz ettiren Hadise, konser sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Harbiye... Ne desem az, sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor

Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)

Sinan Bulduk:

Konserden daha saçma birşey yok , bunu dinlemek için verdiğiniz paraya yazık..

10
1
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Marko Apostolidis:

paranın yan etkisi alkolden kötü hadise bana hep bunu hatırlattı...

6
1
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