Hadise, annesinin doğum gününü kutladı: Aşk bahçem, annem...

"Bekleyelim de geçsin yıllar" akımına da katılan Hadise, annesiyle geçmişten bugüne uzanan kareleri art arda paylaştı. Özellikle bebeklik fotoğrafı kısa sürede gündem olurken, hayranları duygusal yorumlar yaptı.

Annesine olan sevgisini satırlara döken Hadise şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımın en büyük dayanağı, en güvenli limanı ve en güçlü ilham kaynağımsın. Hayatıma kattığın sevgi, sabır ve güç için sana minnettarım. Varlığın en karanlık günümü aydınlatan ışık gibi. Aşk bahçem, iyi ki doğdun annem."

