Hadise, annesinin doğum gününü kutladı: Aşk bahçem, annem...

Hadise, annesinin doğum gününü kutladı: Aşk bahçem, annem... Haber Videosunu İzle
Hadise, annesinin doğum gününü kutladı: Aşk bahçem, annem...
Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Hadise, annesinin doğum gününü sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutladı. Sevgi dolu sözleri kadar çocukluk fotoğrafı da takipçilerinin ilgisini çekti.

  • Hadise, annesinin doğum gününü kutladı.
  • Hadise, annesine olan sevgisini sosyal medyada paylaştığı bir mesajla ifade etti.
  • Hadise, annesiyle geçmişten bugüne uzanan fotoğraflar paylaştı.

"Bekleyelim de geçsin yıllar" akımına da katılan Hadise, annesiyle geçmişten bugüne uzanan kareleri art arda paylaştı. Özellikle bebeklik fotoğrafı kısa sürede gündem olurken, hayranları duygusal yorumlar yaptı.

Annesine olan sevgisini satırlara döken Hadise şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımın en büyük dayanağı, en güvenli limanı ve en güçlü ilham kaynağımsın. Hayatıma kattığın sevgi, sabır ve güç için sana minnettarım. Varlığın en karanlık günümü aydınlatan ışık gibi. Aşk bahçem, iyi ki doğdun annem."

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

edep edep edep başka bir şey yok

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

