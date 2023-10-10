Gupse Özay'ın yeni filmi 'Lohusa' için hazırlıklar başladı

Eltilerin Savaşı, Görümce, Deliha filmleriyle tanınan Gupse Özay'ın son filmi 'Lohusa' için çalışmalar hız kazandı. Filmde rol alacak oyuncu kadrosu okuma provasında buluştu ve çekimler 11 Ekim'de başlayacak.

Eltilerin Savaşı, Görümce, Deliha filmleriyle milyonlara ulaşan başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay, son filmi 'Lohusa' için çalışmalarını hızlandırdı.

Uzun bir senaryo ve kast çalışmasının ardından önümüzdeki günlerde sete girecek olan filmin oyuncu kadrosu okuma provasında buluştu.

Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde beyazperdeye taşınacak filmde rol alan Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Su Şanad, Elif Nur Kerkük ve Feri Baycu Güler'in katıldığı Lohusa filminin okuma provası kahkaha ve eğlence içinde geçti. Kıvanç Baruönü ve Gupse Özay provada esprileriyle keyifli anlar yaşattı.

Lohusa'nın çekimleri 11 Ekim'de başlıyor

Lohusa set ekibi de çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Film ekibi çekimlere 11 Ekim tarihinde başlayacak. Filmde, bir anne ve babanın, doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 gün ve bu süre içinde başlarına gelen komik olaylar anlatılıyor.

Lohusa, eğlenceli senaryosu ve oyuncu kadrosu ile önümüzdeki yılın iddialı sinema filmleri arasında yer alıyor.

Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım'ın üstlendiği Lohusa, NuLook Production imzasıyla 2024 yılında sinemada izleyici ile buluşacak.