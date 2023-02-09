Gupse Özay... DEPREMZEDELERE ÖZÜR MESAJI!

Oyuncu ve senarist Gupse Özay deprem felaketiyle ilgili duyduğu acıyı duygusal sözlerle takipçileriyle paylaştı.

Gupse Özay 10 ilimizi vuran, binlerce yurttaşımızın ölümüne neden olan deprem felaketiyle ilgili duyduğu acıyı duygusal sözlerle ifade etti ve sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Enkaz altından sesleri geldiği halde dokunulamayan yardım edilemeyen dostlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız, çocuklarımız sizlerden özür diliyorum.

Enkaz altından çocuklarının torunlarının sesleri geldiği halde taşların demirleri betonları elleriyle parçalamak isteyip bunu yapamayan anneler, babalar, dedeler bu acı dolu çaresizliği yaşadığınız için sizlerden özür diliyorum.

İnsan gücü yetmediği için, hazırlıksız olduğumuz için önceden bilim insanlarını yine dinlemediğimiz için özür diliyorum.

Bu acıyı nasıl atlatırsınız atlatırız bilmiyorum. Başımız sağ olsun"