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Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı

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Evinde merdivenden düşerek ağır yaralanan ve günlerdir entübe şekilde tedavi edilen Reha Muhtar bugün uyandırıldı. Durumu stabil olan usta ismin tedavisine devam ediliyor.

Duayen televizyoncu Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralandı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili haber geldi.

DURUMU STABİL

Günlerdir yoğun bakımda olan Reha Muhtar, tedavisi için birkaç gündür uyutuluyor. Muhtar'ın tedavi gördüğü hastaneden alınan bilgiye göre ünlü isim bugün uyandırıldı ve durumu stabil. Usta sanatçının ne zaman kendine geleceği ise bilinmiyor.

Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı

DENİZ UĞUR OĞLUNUN KAÇIRILDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Reha Muhtar'ın tedavisi devam ederken nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Deniz Uğur da oğlunun sanatçı Nilüfer tarafından kaçırıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Nilüfer hakkındaki iddiayı kesin bir dille yalanlarken çiftin oğlu Poyraz ise bir video yayınlayarak "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan abi var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan abiyle oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum" dedi. Uğur'un şikayeti üzerine dün akşam Reha Muhtar'ın evine giden emniyet güçleri Poyraz'ı gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından annesi Deniz Uğur'a teslim edecek.

Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Reha Muhtar Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Hayri:

Bu adamın da ne çilesi varmış yahu

7
2
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Mehmet Erdem:

Haberde usta sanatçı yazılmış, herkes sanatçı memlekette.!

4
0
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Habip Tarhan:

e başka haber mi kalmadı

2
1
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