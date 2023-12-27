Gülten Kaya, kızının doğum gününü Kürtçe kutladı

Gülten Kaya kızının doğum gününü Kürtçe de kutlamayı ihmal etmedi.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya kızının doğum gününü Kürtçe bir mesajla kutladı.

"RUJBUNA TE PİROZ BE WEREKAM"

Hayatını Paris'te sürdüren ünlü sanatçının eşi Gülten Kaya kızının doğum gününü mesajla kutlarken beraber olan fotoğraflarını da paylaştı.

Gülten Kaya " Değerli kızımız, annesinin babasının canı; yürüyeceğin tüm yolların hayatın boyunca açık olsun. Doğum günün kutlu olsun" dedi.

Gülten Kaya kızlarının doğum gününü Kürtçe bir mesajla ile de ayrıca kutladı. Gülten Kaya ve kızı Melis Kaya yaşamlarını Paris'te sürdürüyorlar.