Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
Güncelleme:
"Gönül Dağı" dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gülsim Ali, katıldığı son davette şıklığıyla göz kamaştırdı. Siyah mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Ali, zarafetiyle beğeni topladı.

  • Gülsim Ali, 'Gönül Dağı' dizisinde 'Dilek' karakterini canlandırdı.
  • Gülsim Ali, 'Hanım Köylü', 'Yüzleşme', 'Al Sancak' ve 'Son Yaz' yapımlarında rol aldı.
  • Gülsim Ali, bir davette siyah mini elbise giydi.

"Gönül Dağı" dizisinde canlandırdığı 'Dilek' karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan ünlü oyuncu Gülsim Ali, sosyal medyada ve davetlerdeki şık paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

"Hanım Köylü", "Yüzleşme", "Al Sancak" ve "Son Yaz" gibi yapımlarda da rol alan Ali, oyunculuk kariyerine her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor.

Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Son olarak katıldığı bir davette tarzıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı. Zarif duruşu ve şık seçimiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali, davetin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
500

