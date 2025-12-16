Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

"Gönül Dağı" dizisinde canlandırdığı 'Dilek' karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan ünlü oyuncu Gülsim Ali, sosyal medyada ve davetlerdeki şık paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

"Hanım Köylü", "Yüzleşme", "Al Sancak" ve "Son Yaz" gibi yapımlarda da rol alan Ali, oyunculuk kariyerine her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor.

Son olarak katıldığı bir davette tarzıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı. Zarif duruşu ve şık seçimiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali, davetin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.