Gülşen ve Didem Soydan'ın cesur kıyafet tercihi
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Gülşen'in cesur sahne kıyafetleriyle örnek olmaya başlaması ve Didem Soydan'ın benzer bir pantolon tercih etmesi şaşkınlık yarattı.
DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre cesur sahne kıyafetleriyle sık sık gündem olan Gülşen, giyim tarzıyla örnek olmaya başladı...
Ünlü manken Didem Soydan da şarkıcının son konserindeki tercih ettiği kostümüne benzer pantolon giydi.
Ünlü manken iç çamaşır detaylı pantolonuyla görenleri şaşırtırken, "Gülşen gibi pantolonu çekmeyi unutmuş" yorumları yapıldı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin