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Gülşen ve Didem Soydan'ın cesur kıyafet tercihi

Gülşen'in cesur sahne kıyafetleriyle örnek olmaya başlaması ve Didem Soydan'ın benzer bir pantolon tercih etmesi şaşkınlık yarattı.