Gülşen... ŞARTLI TAHLİYE KARARI!

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" iddiasıyla tutuklanan şarkıcı Gülşen'in avukatının yaptığı itiraz sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürülen Gülşen'in tutukluluğuna avukatı Emek Emre itiraz etti.

Bugün itiraz kararı mahkeme tarafından değerlendirilen popçu hakkında tahliye kararı verildi.

Gülşen, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla" tahliye edildi.

EV HAPSİNE KARAR VERİLDİ

İtirazı üst mahkeme olan İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

TEDBİRE UYMAZSA TUTUKLANACAĞI İHTAR EDİLECEK

Mahkeme gerekçesinde, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması, tutuklama maddeleri dikkate alındığında alınması muhtemel cezaya ilişkin infaz koşulları da hep birlikte değerlendirildiğinde tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrol tedbirleriyle sağlanabileceği nazara alınarak şüphelinin adli kontrol altına alınarak tahliyesine karar verildiği kaydedildi.

Kararda adli kontrol tedbirlerine uymadığı takdirde tutuklanacağı ihtar edildi.