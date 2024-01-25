Gülşen de Dilber akımına dahil oldu! Hem şarkısını söyledi hem dans etti

Başrollerini Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın paylaştığı İnci Taneleri dizisi yayınlanmadan gündeme bomba gibi düştü. Dizide Dilber'in pavyon dansı sosyal medyanın gündemine otururken akım haline geldi. Akıma uyan Gülşen de konserinde dans etti.

BEĞENEN DE VAR BEĞENMEYEN DE

Dansları ve sahne kıyafetleriyle yıllardır adından söz ettiren Gülşen, dün akşamki konserinde Dilber dansını yaptı. Sincanlı Erkal'ın dizi için uyarladığı Gemileri Yakarım şarkısını yorumlayan Gülşen, süper mini elbisesiyle de dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının performansı dinleyicileri ikiye böldü. Bir kısım Gülşen'in dansını ve sesini çok beğenirken bir kısım da performansını başarısız buldu.