Güllü'nün oğlu savcılıkta ifade verdi

Güncelleme:
Yalova'da evinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızının tutuklanmasının ardından oğlu Tuğberk Yağız Gülter de savcılıkta şikayetçi sıfatıyla saatlerce ifade verdi. Tuğberk Yağız Gülter'in ifadesinde, "Annem bir cinayete kurban gitti ise bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

  • Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de evinin penceresinden düşerek öldü.
  • Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
  • Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Adliyesi'nde savcılığa yaklaşık 5 saat ifade verdi.

Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek öldü. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

GÜLLÜ'NÜN OĞLU İFADE VERDİ

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında şikayetçi sıfatıyla ifadeye çağrılan oğlu Tuğberk Yağız Gülter, avukatıyla birlikte Yalova Adliyesi'ne geldi. Gülter, savcılığa yaklaşık 5 saat ifade verdi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Gülter, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, "Gerekli açıklamalarımı yaptım. Bildiklerimi anlattım. Bundan sonraki açıklamalara avukatlar yapacaktır" dedi.

"ANNEM CİNAYETE KURBAN GİTTİYSE HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM"

Gülter'in savcılıkta verdiği ifadede "Annem bir cinayete kurban gitti ise bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

"GEREKEN AÇIKLAMAYI YAZILI ŞEKİLDE YAPACAĞIZ"

Avukatı Aycan Sevsay ise "Şu an için bir basın açıklaması yapmayacağız. Savcılığın talebi doğrultusunda müşteki olarak kendisi gelerek ifadesini vermiştir. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatmıştır. Gereken açıklamaları yazılı şekilde yapacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Magazin
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTunç Tunçelli:

milletten senden de şüpheliniyor birde şikayetçiyim diyor

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇakır Aslan:

Kameralar çok yakın zamanda kurulmuş tek bir soruyu cvp bulun kızımı kurdutmuş ısrar etmiş öğrenin eğer öyleyse bu bir planlı cinayettir net...

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHuseyin Özdemir:

Gerzek bu çetenin üyesi olduğunu acikla kurtul.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

