Güllü'nün cenazesinde büyük dram: Kızı tabut başında bayıldı

Türk arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü (Gül Tut), Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 52 yaşındaki sanatçının ani ölümü sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

AİLE GASİLHANEDE YIKILDI

Sanatçının vefatının ardından ailesi büyük bir şok yaşadı. Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem, annesinin cenazesinin bulunduğu gasilhanede fenalaşarak bayıldı. Üzüntüye boğulan genç kadını yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

CENAZEDE YÜREK BURKAN ANLAR

Ünlü şarkıcı için İstanbul Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası dualarla toprağa verilen Güllü, dostları, sanatçı arkadaşları ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Anne acısına dayanamayan Tuyan Ülkem, cenazede tabut başında bir kez daha fenalık geçirdi. Babasına sarılarak "Annem gitti baba" diye gözyaşlarına boğulan genç kadın, törene katılanları da derinden etkiledi.

"ANNEMİ SEN Mİ YIKADIN?"

Güllü'nün kızı Ülkem'in cenaze sırasında yakınlarına, "Annemi sen mi yıkadın?" diye sarılıp ağlaması ise yürekleri dağladı. Annesinin tabutu başında uzun süre gözyaşı döken Ülkem'in yaşadığı derin acı, cenazeye katılan herkesi hüzne boğdu.