Güllü gençlerle şarkı söyledi, herkes aynı yorumu yaptı

Türk müziğinin eşsiz seslerinden biri olan ve fantezi müzik türünde kendine özgü bir yer edinen Güllü, İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde gençlerle bir araya gelerek sevilen parçası "Ödüm Kopuyor"u seslendirdi. Güllü, spontane performansıyla çevredeki vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

PERFORMANS SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede gündem olan videoya pek çok kullanıcı, Güllü'nün sesinde eski gücün olmadığını söyledi. Kendi döneminin en popüler sanatçılarından biri olan ve hala ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Güllü'nün bu spontane performansını kaçıran bazı kullanıcılar ise üzüldü.

"İLK DEFA GÜLLÜ GİBİ OKUMAMIŞ"

Bazı kullanıcılar videoya, "Güllü ilk defa Güllü gibi okumamış", "Ses diye bir şey kalmamış" gibi yorumlar yaptı.