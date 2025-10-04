Haberler

Güller ve Günahlar: Yeni Dizi Çiçek Açıyor

Kanal D'nin yeni dizisi 'Güller ve Günahlar', Cemre Baysel'in çiçekçi kız Zeynep karakteriyle izleyiciyi duygusal bir aşk ve mücadele öyküsüne davet ediyor. İlk bölümü 11 Ekim'de ekranlara gelecek.

KANAL D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar, iddialı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana geliyor. Başrollerde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in buluştuğu yapımda, Yeşilçam tadında bir aşk ve mücadele öyküsü işlenecek. Güzel oyuncu Cemre Baysel, bu kez çiçekçi kız Zeynep karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor.

Yardımseverliği, dik başlı duruşu ve içten tavırlarıyla dikkat çeken Zeynep, Serhat'la yollarının kesişmesiyle kendisini bambaşka bir kaderin içinde buluyor. Güller, karanfiller ve rengarenk çiçekler arasında geçen sahneleriyle dikkat çeken Baysel, masum ama güçlü karakteriyle gönülleri kazanacak.

EKRAN ÇİÇEK AÇACAK

Hayat mücadelesini çiçek satarak veren genç bir kadını canlandıran Cemre Baysel, izleyiciye hem romantizmi hem de dramı bir arada sunacak. Baysel'in çiçekçi kız imajı ve verdiği renkli pozlar sosyal medyada şimdiden beğeni topladı.

SEYİRCİNİN YENİ FAVORİSİ

Duygusal hikayesi ve içten performansıyla dizinin öne çıkan yüzlerinden biri olması beklenen Baysel, 'Güller ve Günahlar'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olacak gibi görünüyor.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Güller ve Günahlar'da Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'e sevilen isimler eşlik ediyor. Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin dizide önemli rolleri üstleniyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar, ilk bölümüyle 11 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
