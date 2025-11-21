Haberler

Güller ve Günahlar'ın Zıt Kardeşleri Gerçek Hayatta Yakın Dost
Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'da Cemre Baysel ve Gizem Sevim'in canlandırdığı zıt karakterler, izleyicileri hem ekranlarda hem de gerçek hayatta dostluklarıyla kendine hayran bırakıyor. Set arkasındaki samimiyetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ikili, izleyicilerden büyük beğeni topluyor.

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not alıyor. Dizide sürekli atışan iki kardeşi canlandıran Cemre Baysel (Zeynep) ve Gizem Sevim (Ebru), ekranda zıt karakterleriyle dikkat çekerken gerçek hayatta yakın bir dostluk sergiliyor.

ZIT KARAKTERLERİN ENERJİSİ

Güller ve Günahlar'da dürüst, adil ve kuralcı bir genç kadın olan Zeynep ile paragöz, patavatsız ve umursamaz Ebru'nun çatışmaları, izleyicinin en sevdiği sahneler arasında yer alıyor. Bu zıtlık, ekrana eğlenceli ve dinamik bir enerji katarken, izleyiciler ikili için 'Ailemizden biri' yorumları yapıyor.

İKİ KARDEŞ BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR

Set arkasındaki samimiyetleriyle de bilinen Baysel ve Sevim, bu kez sanal medyada gündeme geldi. Cemre Baysel, Instagram hesabından Sevim'le sette çekirdek yedikleri içten bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncunun kareye eklediği 'ablasının gülü' notu, takipçilerin büyük beğenisini topladı.

SEVGİ DOLU YORUMLAR

Paylaşımın ardından izleyiciler ikilinin dostluğunu öven pek çok yorum yaptı. Dizinin hayranları 'Sahnede kavga, sette sevgi', 'Gerçek kardeş gibiler' gibi mesajlarla ikiliyi yorum yağmuruna tuttu.

Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına "Hayır" oyu veren partiler
Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
