Güller ve Günahlar Dizisi 11 Ekim'de Yayında

KANAL D'nin merakla beklenen dizisi Güller ve Günahlar, başrollerinde Cemre Baysel ve Murat Yıldırım ile 11 Ekim Cumartesi günü izleyiciyle buluşuyor. Setinde neşe ve sıcak bir atmosfer hakim olan dizi, küçük yıldız Yade Arayıcı'nın sevimli halleriyle de dikkat çekiyor.

KANAL D'nin merakla beklenen dizisi Güller ve Günahlar izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. İlk bölümüyle 11 Ekim Cumartesi ekrana gelecek dizinin setinde neşe eksik olmuyor. Başrollerini Cemre Baysel ile Murat Yıldırım'ın paylaştığı yapımın setinde heyecan, kahkaha ve sıcak bir atmosfer hakim.

EKRAN ARKASI SAMİMİYET

Samimi halleriyle öne çıkan Murat Yıldırım ile Cemre Baysel, sadece sahnelerde değil kamera arkasında da keyifli anlara imza atıyor. Neşeli geçen çekimlerde adeta bir aile gibi olan ekibin sıcaklığı izleyiciyi etkiliyor. Çekim aralarında gülüşmeler ve tatlı sohbetler objektiflere böyle yansıyor.

MİNİK YILDIZIN SEVİMLİ HALLERİ

Dizinin küçük oyuncusu Yade Arayıcı, tatlı halleri ve enerjisiyle ekibin neşe kaynağı oluyor. Set ekibinin maskotu haline gelen minik oyuncunun sevimli halleri sanal medyada da büyük ilgi görüyor.

DEV KADRO GÜN SAYIYOR

Güller ve Günahlar'da Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'e sevilen isimler eşlik ediyor. Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin, Yade Arayıcı dizide önemli rolleri üstleniyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar, ilk bölümüyle 11 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
