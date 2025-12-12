Güller ve Günahlar'da romantik dans

KANAL D'nin zirveyi bırakmayan dizisi Güller ve Günahlar, bu hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir bölümle ekrana gelecek. Dizi, Zeynep ile Serhat'ın romantik dans sahnesiyle kalpleri fethedecek.

İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKAN DUYGULAR

Dizide Serhat (Murat Yıldırım) ve Zeynep (Cemre Baysel) arasında uzun süredir biriken gerilim ve duygu yoğunluğu nihayet görünür hale gelecek. Çalkantılı süreçler yaşamalarına rağmen birbirlerine karşı hissettiklerini daha fazla saklayamayan ikili, bu bölümde ilişkilerinde yeni bir döneme adım atacak.

UNUTULMAZ ANLAR

Bölümün en çok konuşulacak sahnesi ise okul balosunda yaşanacak. Serhat'ın Zeynep'i dansa kaldırmasıyla başlayan anlar, hem romantizmin hem de merak uyandıran bir kırılma noktasının habercisi olacak. İkilinin ilk dansı, izleyicilerin uzun süredir beklediği yakınlaşmayı gözler önüne serecek.

YENİ BÖLÜM HEYECAN DOLU

NGM imzalı, Güller ve Günahlar, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.