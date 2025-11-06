Haberler

Güller ve Günahlar'da Kahkaha Dolu Terapi Seansı

Güller ve Günahlar'da Kahkaha Dolu Terapi Seansı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar bu hafta izleyicilere eğlenceli anlar sunacak. Zeynep, arkadaşlarına moral vermek için halı yıkama terapisini başlatarak renkli ve neşeli anlar yaratacak.

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, bu hafta izleyicileri sıcacık görüntülere davet edecek. Dizinin yeni bölümünde Zeynep (Cemre Baysel) ve kızlar, moral depolamak için sıra dışı bir yöntemle eğlenecek.

HALI YIKAYARAK TERAPİ

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek dizi setinden eğlenceli kareler geldi. Yeni bölümde evde sıkılan Hayal (Beren Gençalp), Kader (Yade Arayıcı) ve İlkim'e (Mina Akdin) moral vermek isteyen Zeynep, herkesi verandaya çıkararak 'terapi seansı' başlatıyor. "Atacağız mutsuzluğu üzerimizden, dünyanın en ucuz ve etkili grup terapisini yapacağız" diyerek kolları sıvayan Zeynep'in önerisi kısa sürede kahkaha dolu bir etkinliğe dönüşüyor.

BOL KÖPÜK, BOL KAHKAHA

Sabun, su ve neşeyle başlayan temizlik seansı; dakikalar içinde köpük savaşına, ardından da içten kahkahalara dönüşüyor. Renkli anlar, hem sahne çekimlerine hem de kamera arkasına yansıyor. Oyuncuların eğlenceli halleri, dizinin sıcak atmosferine bir kez daha vurgu yapıyor.

EKRANA ENERJİ TAŞIYAN HİKAYE

Samimi dili, güçlü duygusu ve içten karakterleriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle yine ekrana pozitif enerji taşıyacak. Her bölümünde dostluk, dayanışma ve kadın gücünü ön plana çıkaran dizi, bu hafta da evlere neşe saçacak.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIsmAil:

Son 3 yıldır kaybettikten sonra Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle çalışmak gerçekten harikaydı. Şimdi kaybettiğim parayı geri kazanıp 312.000 dolar kazandım. Ticaret becerileri birinci sınıf ve size tavsiyem, denemeniz, pişman olmayacaksınız. Kripto dünyanızı büyütmek için ona Telegram üzerinden (Nildatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Göçükteki işçi için tüm umutlar tükendi, arama çalışmaları durduruldu
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.