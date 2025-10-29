Haberler

Güller ve Günahlar'da Büyük Kırılma Anı: Berrak Uyanıyor

Güller ve Günahlar'da Büyük Kırılma Anı: Berrak Uyanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KANAL D'nin iddialı dizisi Güller ve Günahlar'da, Berrak komadan uyanarak Kader'in babasıyla ilgili büyük sırrı açığa çıkaracak. Yeni bölümü merakla bekleniyor.

KANAL D'nin, hikayesinde her bölümde yeni sayfalar açılan iddialı dizisi Güller ve Günahlar'da tüm dengeler değişiyor. İzleyicilerin büyük sırrın peşine düştüğü dizide, Kader'in babasının kim olduğu sorusuna yanıt verecek olan tek kişi Berrak uyanıyor.

KADER: ANNEM UYANDI

İlk üç bölümüyle reytinglerde zirveye çıkan Güller ve Günahlar'ın yeni bölümü büyük bir kırılma anına sahne olacak. Komaya giren ve ardında cevapsız birçok soru bırakan Berrak (Oya Unustası) gözlerini açacak. Minik yetenek Yade Arayıcı'nın canlandırdığı Kader'in 'Annem uyandı' sözünün damga vurduğu tanıtımıyla gündem olan dizide, önemli bir düğüm çözülecek. Zeynep'in (Cemre Baysel) yaralı halde yerde yatarken görüldüğü, Cihan'ın (Serdar Orçin) 'Şimdi ne olacak?' çıkışıyla merak uyandıran Güller ve Günahlar, izleyicileri yine ekrana kilitleyecek.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, dördüncü bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranında olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia

Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum

Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.