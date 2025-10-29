Güller ve Günahlar'da Büyük Kırılma Anı: Berrak Uyanıyor

KANAL D'nin, hikayesinde her bölümde yeni sayfalar açılan iddialı dizisi Güller ve Günahlar'da tüm dengeler değişiyor. İzleyicilerin büyük sırrın peşine düştüğü dizide, Kader'in babasının kim olduğu sorusuna yanıt verecek olan tek kişi Berrak uyanıyor.

KADER: ANNEM UYANDI

İlk üç bölümüyle reytinglerde zirveye çıkan Güller ve Günahlar'ın yeni bölümü büyük bir kırılma anına sahne olacak. Komaya giren ve ardında cevapsız birçok soru bırakan Berrak (Oya Unustası) gözlerini açacak. Minik yetenek Yade Arayıcı'nın canlandırdığı Kader'in 'Annem uyandı' sözünün damga vurduğu tanıtımıyla gündem olan dizide, önemli bir düğüm çözülecek. Zeynep'in (Cemre Baysel) yaralı halde yerde yatarken görüldüğü, Cihan'ın (Serdar Orçin) 'Şimdi ne olacak?' çıkışıyla merak uyandıran Güller ve Günahlar, izleyicileri yine ekrana kilitleyecek.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, dördüncü bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranında olacak.