Güldür Güldür Show'dan "Yer kapma" skeci! Bakan Nebati detayı kırdı geçirdi

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skeciyle gündem oldu. Kürsü konuşması sırasında önde yer kapma çabasını ele alan skeç sosyal medyaya damga vurdu.

Show TV'de yayınlanan ve gündeme dair yaptıkları skeçlerle izleyiciler tarafından beğeni toplayan Güldür Güldür Show yine dikkat çeken bir skece imza attı.

SKEÇ ÇOK KONUŞULDU

Güldür Güldür Show'un yeni skecine Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati'ye gönderme yapıldı. Kürsü konuşması sırasında arka planda yer alan hareketlilik izleyicileri kırdı geçirdi.

"ÖNDE YER KAPMA SANATI"

Güldür Güldür Show'un skeci, "Önde yer kapma sanatı" notuyla paylaşıldı ve sosyal medyada gündem oldu.