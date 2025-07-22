Güldür Güldür Show'da sürpriz veda: Ünlü oyuncu yeni sezonda yok

Güldür Güldür Show'da sürpriz veda: Ünlü oyuncu yeni sezonda yok
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Güldür Güldür Show'da "Nazlı" karakterini canlandıran başarılı oyuncu Hasibe Eren, üç sezonun ardından projeye veda etti. Tecrübeli oyuncunun yeni sezonda kadroda olmayacağı öğrenildi.

Ekranın sevilen işlerinden BKM imzalı ve Ali Sunal'ın moderatörlüğünde yayınlanan Güldür Güldür, geçtiğimiz günlerde 413. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

Daha önce programa konuk olarak katılan ve son üç sezondur ana kadroda yer alan Hasibe Eren, "Güldür Güldür Show"da ekranda kaldığı süre boyunca seyirciden ilgi görmüştü.

Güldür Güldür Show'da sürpriz veda: Ünlü oyuncu yeni sezonda yok

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eren, sezon sonunda ekipten ayrıldı ve şu sıralar yeni TV ve dijital projeleri değerlendirmeyi düşünüyor.

Haberler.com / Ümit Buget - Magazin
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