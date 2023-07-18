Gülben Ergen Kıbrıs konserinde fit görüntüsüyle dikkat çekti

Gülben Ergen dün akşam Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluştu ve en sevilen şarkılarını seslendirdi. Üç çocuk annesi olan Ergen, ilk doğum öncesi kilosuna döndü ve rahmetli Nur Yerlitaş'ın diktiği leopar desenli elbiseyi giydi. Formda görüntüsünü disiplinli bir diyetle sağlayan Ergen, hayvansal gıdaları hayatından çıkardığını ve bitkisel ağırlıklı beslendiğini söyledi. 2 ayda 6 kilo verdi.

Gülben Ergen dün akşam bir kez daha Kıbrıs'ta hayranlarıyla bir araya geldi. Dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Gülben Ergen fit görüntüsüyle de dikkat çekti.

Üç çocuk annesi olan Ergen, ilk doğum öncesi kilosuna döndü.

Konserde rahmetli Nur Yerlitaş'ın kendisine 15 yıl önce diktiği leopar desenli elbiseyi giyen Gülben Ergen adeta zamanı geri aldı.

Formda görüntüsünü disiplinli bir diyet uygulamaya borçlu olan Gülben Ergen sırrını verdi. Ergen "Hayvansal gıdaları hayatımdan çıkardım.

Bir süredir bitkisel ağırlıklı besleniyorum. Sıkı diyet listemde sadece sebze ve meyveler var" dedi. Gülben Ergen 2 ayda 6 kilo verdi.