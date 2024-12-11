Güçlü kadrosuyla sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişini çektiler

Yapımcılığını Karga 7 Pictures'ın üstlendiği, Deniz Yorulmazer'in yönettiği ve senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan'ın kaleme aldığı 'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisi büyük bir heyecanla başlamıştı ama işler beklendiği gitmedi. Reyting yarışına yenik düşen dizi, dün akşam 4. bölümüyle son kez izleyicisinin karşısına çıktı.

DİZİNİN KONUSU

Aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesi anlatılıyordu.