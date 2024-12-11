Güçlü kadrosuyla sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişini çektiler
NOW TV'nin yeni sezona iddialı başlayan ancak reytinglerde istenen başarıyı bir türlü elde edemeyen yapımlarından biri olan 'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisi dün akşam ekrana gelen 4. bölümüyle final yaptı.
Yapımcılığını Karga 7 Pictures'ın üstlendiği, Deniz Yorulmazer'in yönettiği ve senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan'ın kaleme aldığı 'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisi büyük bir heyecanla başlamıştı ama işler beklendiği gitmedi. Reyting yarışına yenik düşen dizi, dün akşam 4. bölümüyle son kez izleyicisinin karşısına çıktı.
DİZİNİN KONUSU
Aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesi anlatılıyordu.