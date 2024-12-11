Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Sınırdan gelen haber sonrası soluğu Hakan Fidan'ın yanında alıyor

 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi

Petrol fışkıran şehir artık gerçek sahiplerinin himayesinde

 CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi

CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi
Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad'ı sattı

Gelini de Beşar Esad'ı sattı

Güçlü kadrosuyla sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişini çektiler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NOW TV'nin yeni sezona iddialı başlayan ancak reytinglerde istenen başarıyı bir türlü elde edemeyen yapımlarından biri olan 'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisi dün akşam ekrana gelen 4. bölümüyle final yaptı.

Yapımcılığını Karga 7 Pictures'ın üstlendiği, Deniz Yorulmazer'in yönettiği ve senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan'ın kaleme aldığı 'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisi büyük bir heyecanla başlamıştı ama işler beklendiği gitmedi. Reyting yarışına yenik düşen dizi, dün akşam 4. bölümüyle son kez izleyicisinin karşısına çıktı.

Güçlü kadrosuyla sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişini çektiler

DİZİNİN KONUSU

Aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesi anlatılıyordu.

Güçlü kadrosuyla sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişini çektiler
Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

Gelini de Beşar Esad'ı sattı
img

Sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişini çektiler
img

Araç muayene istasyonlarında kural değişikliği
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Halk muhafazakarlaştıkça diziler daha da sapıtıyor.. Bu kafayla daha çok dizi yayından kalkar

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPerwer:

Darısı diğer tüm dizilerin başına.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? Kerem Aktürkoğlu Benfica - Bologna maçında oynayacak mı? Benfica - Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Bologna maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Feyyaz Tokar Yalısı nerede? Hamdi Ulukaya, Feyyaz Tokar Yalısı'nı ne kadara satın aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Süleyman Şah Türbesi nerede, nereye taşındı? Süleyman Şah kimdir, türbesi neden taşındı? DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte 2024? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya ilk kim girdi? Bahar 28. bölüm full, tek parça izle! İlber Ortaylı ve Soli Özel neden tartıştı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 ARALIK | İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Baraj doluluk oranı yüzde kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.