Güçlü Bir Türk Kadınıyım!

Geçtiğimiz günlerde Times Meydanı'nda dev ekranda fotoğrafı yayınlanan Ziynet Sali, "Güçlü bir Türk kadını olarak orada yer almaktan gurur duydum." dedi.

"ARABESKİ KİM SEVMEZ Kİ"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında Güllü'nün seslendirdiği 'Dışarıda Yağmur Var' şarkısını söyleyen ve arabesk yorumuyla çok konuşulan Sali, "Bazı arabesk şarkıları çok severim. Arabeski kim sevmez ki. Fark ettim ki, plansız programsız, içinden geldiği gibi yapılan, samimi şeyler dinleyiciye daha çok geçiyor" dedi. Ziynet Sali'den önce sahne alan Yunan Müziği'nin usta ismi Vasilis Saleas da dinleyicilere muhteşem bir gece yaşattı.