Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Başörtüsü takıp "Ne yapsam yakışıyor" dediği videosunun ardından, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, bu kez Ramazan kolisi dağıttığı görüntülerle gündeme geldi.

"HER SENE AYNI ŞEYİ YAPIYOR"

Yıkık dökük bir evi kendine adres seçen Murat Övüç, yardım kolisini ihtiyaç sahibi vatandaşa teslim ettiği anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Övüç'ün yardımını göstere göstere yapmasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, "Her sene aynı şeyi yapıyor", "Koli dağıtmak mı kaldı? Ver kart insanlar istediğini alsın" şeklinde yorumlar yaptı.