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Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

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Dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına altına alındıktan sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün göstere göstere yardım kolisi dağıttığı anlara ilişkin görüntüler büyük tepki çekti.

Başörtüsü takıp "Ne yapsam yakışıyor" dediği videosunun ardından, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, bu kez Ramazan kolisi dağıttığı görüntülerle gündeme geldi.

"HER SENE AYNI ŞEYİ YAPIYOR"

Yıkık dökük bir evi kendine adres seçen Murat Övüç, yardım kolisini ihtiyaç sahibi vatandaşa teslim ettiği anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Övüç'ün yardımını göstere göstere yapmasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, "Her sene aynı şeyi yapıyor", "Koli dağıtmak mı kaldı? Ver kart insanlar istediğini alsın" şeklinde yorumlar yaptı.

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıEmrah null:

sizde yapın da gösterin

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıAhmet77:

Bunun elinden ekmek yenilmez

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMGk:

İki tane kediye su verince üç tane fakire yardım edince tüm günahlarından kurtulacağını sanan avallar var.. İman yoksa inanç yoksa ibadet yoksa onlar ancak senin günahını traşlar

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Haber YorumlarıHamza Eralp:

İnsanların yardım kolisi ne ihtiyacı yok paraya ihtiyacı var fatura ödesin kira ödesin çocuğu na bişey alsın tüp doldur sun ne bilim başka temel ihtiyaç. Ayrıca gösterere gösterere yapıyor yani riya (gösteriş)

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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Allah kimseyi bunlara muhtaç etmesin Amin

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Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

boş konuşanlar,sizde yapın dıyorlar ya,yapmak için illaki reklammı yapması lazım.terbıyesızlık yapmıyacan,verdıgını rencıde etmeyecceksın.bunun hayrı olmaz.

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Haber YorumlarıVATAN SEVER:

Bir merhaba ermeden kapının önüne koyup kaçmak nedir gösteriş budalası

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Haber YorumlarıCan:

Böyle biri koli dağıtıyorsa kesin göstermesi lazım ,yardım yapmayan çok zengin tiplere ders olsun ,

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