500 milyon dolar serveti var! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Rusya'da garson ve moto kuryelik yaparken 2021 yılında Dubai'ye giderek kendi lüks giyim markasını kuran Rus girişimci Vlad Bykov, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Yaklaşık 500 milyon dolarlık serveti olduğu konuşulan Bykov'un yeni sevgilisiyle görüntülenmesi sosyal medyada dikkat çekti.

Dubai'de kurduğu markayla kısa sürede büyüyen ve farklı ülkelerde mağazalar açtığı belirtilen Bykov, sevgilisiyle birlikte lüks bir binadan çıkarken kameralara yansıdı. Çiftin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, izleyenlerin büyük bölümü ikili arasındaki boy farkına dikkat çekti.

Girişimcilik hikayesi ve servetiyle sık sık gündeme gelen Bykov'un özel hayatına ilişkin görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı buldu. Çiftin birlikte verdiği pozlar ve yürüyüşleri, kısa sürede binlerce yorum aldı.