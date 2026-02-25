500 milyon dolar serveti var! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Rusya'da garsonluk ve moto kuryelik yaptıktan sonra 2021'de Dubai'de kurduğu lüks giyim markasıyla büyük servet elde eden Vlad Bykov, yeni sevgilisiyle lüks bir binadan çıkarken görüntülendi; yaklaşık 500 milyon dolarlık serveti konuşulan girişimcinin sevgilisiyle arasındaki boy farkı sosyal medyada gündem oldu.
- Rus girişimci Vlad Bykov'un yaklaşık 500 milyon dolar serveti olduğu konuşuluyor.
- Vlad Bykov, 2021 yılında Dubai'ye giderek kendi lüks giyim markasını kurdu.
- Vlad Bykov'un yeni sevgilisiyle görüntüleri sosyal medyada binlerce yorum aldı.
Rusya'da garson ve moto kuryelik yaparken 2021 yılında Dubai'ye giderek kendi lüks giyim markasını kuran Rus girişimci Vlad Bykov, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Yaklaşık 500 milyon dolarlık serveti olduğu konuşulan Bykov'un yeni sevgilisiyle görüntülenmesi sosyal medyada dikkat çekti.
BOY FARKI GÜNDEM OLDU
Dubai'de kurduğu markayla kısa sürede büyüyen ve farklı ülkelerde mağazalar açtığı belirtilen Bykov, sevgilisiyle birlikte lüks bir binadan çıkarken kameralara yansıdı. Çiftin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, izleyenlerin büyük bölümü ikili arasındaki boy farkına dikkat çekti.
BİNLERCE YORUM YAĞDI
Girişimcilik hikayesi ve servetiyle sık sık gündeme gelen Bykov'un özel hayatına ilişkin görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı buldu. Çiftin birlikte verdiği pozlar ve yürüyüşleri, kısa sürede binlerce yorum aldı.