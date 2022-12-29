Görüntülenmek istemeyen Merve Boluğur, basın mensuplarıyla tartıştı

Önceki akşam eski eşi Mert Aydın ile buluşan Merve Boluğur, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Kameraların kapatılmasını isteyen Boluğur, bir muhabire "İnsan değilsiniz" diyerek bağırdı.

Oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, önceki akşam 53 gün evli kaldığı Mert Aydın ile görüntülendi. Aydın ile bir mekandan çıkarken karşısında basın mensuplarını gören Boluğur, öfkeden deliye dönünce bir muhabirle tartıştı.

"İNSAN DEĞİLSİNİZ, ÜZÜLÜYORUM"

Eski eşiyle görüntülenmek istemeyen ve kameraların kapatılmasını isteyen Boluğur, muhabirin yanına gelerek tepki gösterdi. Defalarca kez kameraların kapatılmasını isteyen Boluğur, "Kapatır mısın rica ediyorum. Gerginlik çıkarmıyorum, rica ediyorum. Görüntülenmek istemiyorum. İnsanım ben, insanlık hakkım var. Olay yaratıyorsun kapat diyorum kapatmıyorsun. İnsani bir şey istiyorum senden. Vicdanen istiyorum. Röportaj yapmak istemiyorum, görüntülenmek de istemiyorum. İnsan değilsiniz abi değilsiniz. Üzülüyorum" dedi.