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Görüntü yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranı sahneye atlayıp Bülent Ersoy'u dudağından öptü

Magazin Haberleri

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy'un yıllar önce verdiği bir konserde hayranı tarafından dudağından öpüldüğü görüntüler ortaya çıktı.

Bir dönem magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Türk Sanat Müziği'nin sevilen seslerinden Bülent Ersoy, şu sıralar bir konser sırasında çekilen görüntüsü ile adından söz ettiriyor.

HAYRANI DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Yıllar önce çekilen görüntüde Bülent Ersoy'un bir hayranı bir anda sahneye atlayarak ünlü ismi dudağından öpüyor. Yaşadığı olay karşısında şaşkınlığını gizlemeyen ünlü şarkıcı, kendisini dudağından öpen hayranına gülümsemekle yetiniyor. Görüntülerin hangi konserde ve kaç yıllarında çekildiği ise bilinmiyor.

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Bülent Ersoy Magazin Haberler

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