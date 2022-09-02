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Görkem Sevindik Oğluyla İlk Kez Görüntülendi

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Görkem Sevindik Oğluyla İlk Kez Görüntülendi

Görkem Sevindik, önceki gün basketbolcu eşi Kübra Siyahdemir ve oğlu ile Etiler'de görüntülendi. Mekana erken gelen oyuncu, eşinin aracının geldiğini fark edince hareketlendi.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Oynucu Görkem Sevindik, geçtiğimiz yıl Kübra Siyahdemir ile ile sessiz sedasız dünyaevine girdi ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Önceki gün Eiler'de duran trafikte oğlunun aracın camından alan oyuncunun renkli görüntüleri objektiflere yansıdı.

Muhabirlerle selamlaşan Sevindik, mekana yöneldiğinde, eşine "Resim çektirelim" diye seslendi. Milli sporcu ise "Pek uygun değilim, sonra" diyerek poz vermek istemedi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Kübra Siyahdemir Görkem Sevindik Umut Magazin Haberler

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