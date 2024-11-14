Gonca Vuslateri'nin oynadığı dizide kendini tokatladığı anlar gündem oldu
Oynadığı dizide performansıyla adından sıkça bahsettiren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bu haftaki yeni bölümde de en çok konuşulan isim oldu. Dizideki Nur karakteriyle herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncunun dün akşam ekrana gelen bölümdeki kendine tokat attığı sahne gündem oldu.
Gonca Vuslateri oyunculuk performansıyla gündemde olmaya devam ediyor. Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde rol alan ünlü oyuncu, dizide Nur karakterine hayat veriyor. Dizinin dün akşam ekrana gelen yeni bölümündeki yemek sahnesinde yine performansıyla kendisine hayran bırakan Gonca Vuslateri, adeta oyunculuk resitali sergiledi.
KENDİNİ TOKATLADIĞI SAHNE ÇOK KONUŞULDU
Ünlü oyuncunun kendini tokatladığı ve cinnet getirdiği yemek sahnesindeki performansı sosyal medyada viral oldu. Hakkında yüzlerce yorum yapılan Vuslateri'ye "Tek nefeste izledim", "Kesinlikle en iyi kadın oyuncu" yorumları yapıldı.