Göksel'e konser sürprizi

Göksel'in Kocaeli Hayal Kahvesi'ndeki konserinde habersiz yapılan sürpriz sanatçıyı şaşırttı. Sevgilisi Osman Şahin tarafından sahneye getirilen pasta ile Göksel'e doğum günü kutlaması yapıldı.

Yeni yaşında Kocaeli Hayal Kahvesi'nde sahne alan Göksel'e konserinin orta yerinde habersiz yapılan sürpriz sanatçının şaşkınlığına sebep oldu.

Üstünde mumları ile pastayi sahnede sevgilisi Osman Şahin getirerek üfletti. "Ilk defa mikrofonun karşısında elimde pastam var. Nerdeyse 30 yıldır sahnedeyim, bana bir 30 yil daha diler misiniz" dedi.

Sevgilisi Osman Şahin ve seyircilere alkışlar eşliğinde tesekkür eden Göksel konserine kaldığı yerden devam etti.