Gökhan Özoğuz kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgülerle karşılık verdi

Nurgül Yeşilçay, konser sonrası kulisine gittiği Gökhan Özoğuz'un tavırlarından rahatsız olunca "Bir afra bir tafra. Kimseyi gözünüzde büyütmeyin" diyerek tepki gösterdi. Yeşilçay'ın sözlerine övgüyle karşılık veren Özoğuz ise "Çok tatlı kadın, öyle söylemek istememiştir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde oğlu Osman Nejat ile Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, kulisinde ziyaret ettiği Gökhan Özoğuz'un tavırlarından rahatsız olunca "Gökhan'da bir afra tafra. Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı. Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin" diyerek tepki gösterdi. Yeşilçay'ın sözlerine sessiz kalmayan Özoğuz ise övgüler dizerek karşılık verdi.

ELEŞTİRİYE ÖVGÜYLE KARŞILIK VERDİ

Dün akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen Gökhan Özoğuz, muhabirlerin soruların üzerine Nurgül Yeşilçay'ın sözlerine cevap verdi. Yeşilçay'a kırılmadığını belirten şarkıcı, "Bence öyle demek istemedi. Bazen insanların hayatlarında psikolojik olarak zor zamanları oluyor. Nurgül çok tatlı kadın. Konser öncesi sahne hazırlığında yoğun dönem oluyor. Bence öyle söylemek istememiştir. O da değerli bir sanatçı... Belki zor bir zaman geçiriyor. Kırgınlığım yok" dedi.

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