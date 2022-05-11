Gizlice Evlenmişlerdi... Olay Yaratan Sözler!

Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık birlikteliğini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu.

İlişkileri başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldı.

Snob Magazin, ünlü çiftin 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlendiğini duyurdu.

"ARADIĞIMIZ İNSANLARI BULAMIYORUZ"

Evlendikten sonra ne diyeceği merak edilen Mehmet Dinçerler'den ilk açıklama geldi.

İş hayatına dair açıklamalarda bulunan Dinçerler, "Başıma bir şey gelmez umarım ama bir haber gördüm. 'İşsizlik rakamları yükseldi' diye. Açıkcası pandemi sonrası hiçbir pozisyona aradığımız insanları bulamıyoruz. Hangi sektörde arkadaşımla konuşsam en büyük problemi nitelikli iş gücü ama sokağa baktığınızda işsizlik sorunsalı" dedi.

"HAYAT KİMSEYE TOZ PEMBE DEĞİL"

Sözlerini sürdüren Mehmet Dinçerler, "Hayatımızdaki bütün problemlerin ve sorunların sorumlusu kendimiziz ama suçu başka sebeplere atarak rahatlıyoruz. Bunun yerine sorumluluğu üzerinize alıp çözüme odaklanmamız ve bunun için çalışmamız, oturup ağlamaktan daha faydalı olur.

Hayat kimseye toz pembe değil. Her kriz yeni fırsatlar doğurur, krize sövmek yerine fırsatın peşinden koşanlar kazançlı çıkar, bu hayatta hiçbir şey tesadüf değildir, şans sadece hazırlıklı zihinlere güler ve başarıyı sürdürmek onu yakalamaktan çok daha zordur. Bu yüzden hiç durmadan kendimizi geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Dinçerler'İn bu sözleri tartışma yarattı.

Mehmet Dinçerler'in bu çıkışı sonrası yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

-Malatya'daki şubenizde 1.5 yıl çalıştım. Fırsatınız olur ve genel merkeze arkadaşlarımız tarafından atılan mailleri okursanız neden personel bulamadığınızı anlarsınız.

-Bunun nedeni metropol şehirlerde nitelikli personellere yapılan maaş tekliflerinin çok komik olması.

-Asgari ücret altı maaş teklif edilen, sigortası yatırılmayan bir yerde kim neden çalışmak istesin?

-İnsanlar artık sömürülmek istemiyor.

-Bir işveren bunu diyorsa bilin ki çalışan değil köle arıyordur.

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.

Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022'de şarkıcı Hadise ile evlendi.

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