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Gizli Düğünden İlk Kare! İşte Hamile Eşi...

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Gizli Düğünden İlk Kare! İşte Hamile Eşi...

Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı kız arkadaşı Arzu Doğan'la evlendi. Bir arkadaş ortamında tanışan çift, bir yıllık beraberlikten sonra nikah masasına oturdu.

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Nihat Doğan yaptığı açıklama, baba olacağını da doğrulayarak, "Dini nikahımız yapılmıştı, düğün yapacağımız esnada amcamın hanımı yengemi ani bir rahatsızlık soncu kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Ama eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi nikah kıydık" diye konuştu. Eşini evliliğe ikna etmek için peşinden İran'a gittiğini de vurgulayan şarkıcı, "Arzu Hanım'ın peşinden çok koştum, evlenmek için çok uğraştım, sonra annemle İran'a gidip, ailesinden istedik" dedi. Baba olacağı için heyecanlı olduğunu da vurgulayan Nihat Doğan, "Dostlarımız haber vermeden evlendiğimiz için kırılmış ama bebek için elimizi çabuk tutmak istedik. Allah nasip ederse, daha sonra büyük bir düğün yapacağız" dedi.

Snob Magazin / Magazin

Nihat Doğan Baba Magazin Haberler

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