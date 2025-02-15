Gizem Güven'den skandal paylaşım! O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

Bilinçsiz kullanımı nedeniyle son dönemde ölümlere neden olan, halk arasında "sarı serum" olarak bilinen B vitamini takviyesi nedeniyle uyarılar yapılsa da, sosyal medya fenomenleri ve ünlüler dikkate almamaya devam ediyor.

ÖLÜMLERİ UMURSAMADAN SARI SERUMUN REKLAMINI YAPTI

Son olarak ünlü oyuncu Gizem Güven, sarı serumla ilgili skandal bir paylaşıma imza attı. Sihirli Annem dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Gizem Güven, sosyal medya hesabında babasının sarı serum taktırdığı fotoğrafı paylaştı.

"HEMEN YETİŞTİ BİZİMKİLER"

Güven, serumu takan kurumun reklamını da yaptı. Gizem Güven paylaşımında, "Babam biraz grip gibiydi. Hemen yetişti bizimkiler. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.