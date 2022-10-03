George Clooney - Brad Pitt... ESPRİLİ YAKIŞIKLILIK YARIŞI!

Esprili tavırlarıyla bilinen Hollywood aktörü George Clooney, yakın arkadaşı Brad Pitt'in kendisine yaptığı övgüye beklenmedik bir cevap verdi.

Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, geçtiğimiz günlerde kendisine sorulan "dünyanın en yakışıklı erkeği kim?" sorusuna "George Clooney" cevabını vermişti.

61 yaşındaki ABD'li aktör George Clooney'ye de, katıldığı "The Late Show with Stephen Colbert" programında Pitt'in bu cevabı soruldu.

YAKIN ARKADAŞINA KATILDI

Clooney bundan pek emin olmadığını söyledi ama yine de "Ben de dünyanın en yakışıklı adamı olduğumu düşünüyorum," diyerek espri yaptı.

Bu sözler, seyircilerin coşkulu tezahüratlarıyla karşılanırken Pitt'e "güzel çocuk" yakıştırmasında bulunan Clooney, "Bence ilk cevabın kendisi olduğunu düşündü ama sonra birisi ona 'kendini söyleme' dedi ve o da benim adımı verdi" diyerek şakasını sürdürdü.

İki yakın arkadaş, 2001 yılında yayınlanan "Ocean's 11" filminde başrolleri paylaşmışlardı.

Pitt ve Clooney, Apple hakkında ismi henüz açıklanmayan bir film için beyazperdede yeniden bir araya gelecekler.