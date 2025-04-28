Gene Hackman'ın Ölüm Nedeninin Detayları Açıklandı

OYUNCU Gene Hackman'ın ölüm nedeni, vefatından iki ay sonra resmi olarak açıklandı.

New Mexico'nun Santa Fe kentindeki malikanesinde yaşamını yitiren 95 yaşındaki Gene Hackman'ın ölüm nedeni, vefatından iki ay sonra resmi olarak açıklandı. Gene Hackman'ın yanında eşi Betsy Arakawa'nın cesedi de bulunmuştu. Yapılan incelemelerde, Hackman'ın eşi Arakawa'nın Oscarlı oyuncudan yaklaşık bir hafta önce öldüğü belirlendi. Hackman'ın ileri düzey Alzheimer hastalığı nedeniyle eşinin ölümünden habersiz olabileceği kaydedildi.

Raporda, Hackman'ın tüm tıbbi geçmişi detaylandırıldı. Gene Hackman'ın 'konjestif kalp yetmezliği geçmişi' ve 'şiddetli kronik hipertansif değişiklikler ile böbrek hastalığı' olduğu bildirildi. Otopsiye göre, Nisan 2019'dan beri kalp piliyle yaşayan oyuncuda, 'Alzheimer hastalığı ile tutarlı nörolojik bozulmalar' tespit edildi. Otopside koroner arter stentleri ile yeni damarların yanı sıra daha önce aort kapak değişimi yapıldığı, şiddetli damar sertliği ve hipertansif kalp hastalığı olduğu bulundu. Gene Hackman'ın beyin incelemesinde ileri evre Alzheimer hastalığının mikroskobik bulguları görüldü. Oyuncunun hantavirüs testi negatif çıktı. Yani eşinin ölümüne neden olan virüsün Hackman'a bulaşmamış olduğu tespit edildi.