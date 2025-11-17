Genç Yönetmen Ömer Faruk Çetin 'Muzaffer' ile Uluslararası Ödül Kazandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden genç yönetmen Ömer Faruk Çetin "Muzaffer" adlı filmi ile en iyi belgesel ödülünü aldı.

Çekimleri Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Dulkadir köyünde gerçekleştirilen "Muzaffer" adlı filmi, 16. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nde büyük bir başarıya imza atarak Ulusal Profesyonel Kategori'de en iyi belgesel film ödülünü kazandı. Tavşanlı'nın doğal ve kültürel zenginliğini beyazperdeye taşıyan "Muzaffer", İstanbul Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen görkemli ödül töreninde ödülünü aldı.

"Kimin Hikayesi Kimin Gerçeği?" temasıyla düzenlenen ve dünya genelinden yoğun ilgi gören festivalde, 98 ülkeden toplam bin 243 proje yarıştı. Yönetmenliğini Ömer Faruk Çetin'in üstlendiği "Muzaffer" filmi, terk edilmiş bir köyün yalnızlığını ve insanın doğayla kurduğu kırılgan ilişkiyi ele alan derin anlatımıyla jürinin takdirini kazandı. Filmin Tavşanlı'nın Dulkadir köyünde gerçekleşen çekimleri, bölgenin otantik atmosferini başarıyla yansıttı.

Ödül töreninin ardından duygularını paylaşan Yönetmen Ömer Faruk Çetin, başarının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Çetin, açıklamasında Tavşanlı'nın sinema geleneğine de vurgu yaparak şunları kaydetti: "Bu ödülü, Türkiye'nin en prestijli belgesel platformunda kazanmak büyük bir gurur benim için. 'Muzaffer', köklerimin bağlı olduğu Tavşanlı topraklarından çıkan bir hikaye. Bölgemizin sinema geleneği, tıpkı büyük ustamız rahmetli Ahmet Uluçay'ın açtığı yol gibi, her zaman samimiyete odaklanmıştır. Bu başarı, bu topraklardan güzel işler çıkmaya devam edeceğinin en güçlü işaretidir. Emeği geçen tüm ekibime ve bu hikayeye can verenlere minnettarım."

Çetin'in bu anlamlı sözleri, belgeselin sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda Tavşanlı'nın sanat ve sinema mirasının bir devamı olarak da görüldüğünü ortaya koydu. - KÜTAHYA