Genç sevgilisiyle görüntülenen Danilo Zanna'dan tek cümlelik aşk açıklaması

MasterChef yarışmasının jürilerinden olan Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten 2 yıl önce tek celsede boşanmıştı. Yeni bir aşka yelken açan Danilo Zanna genç sevgilisiyle görüntülendi. Basın mensuplarının birlikteliği hakkında yönelttiği sorulara, "Her şey yolunda arkadaşlar.Teşekkür ederim" dedi.

Bu sezon "All Star" formatıyla TV8 ekranlarında olan fenomen yarışma MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Danilo Zanna, geçtiğimiz gün sevgilisi Eda Alkaya ile birlikte görüntülendi.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Masterchef yarışmasının jürilerinden olan Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten 2021 yılında tek celsede boşanmıştı. Ünlü şef, boşandıktan 1 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı.

TEK CÜMLELİK AŞK AÇIKLAMASI

Danilo Zanna, sevgilisi Eda Alkaya ile birlikte lüks AVM'de objektiflere yansıdı. Genç sevgilisiyle görüntülenen İtalyan şef, basın mensuplarının birlikteliği hakkında yönelttiği sorulara, "Her şey yolunda arkadaşlar. Teşekkür ederim" demekle yetindi.