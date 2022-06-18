Genç Sevgilisiyle Görüntülendi! Makyajsız Hali Şoke Etti!

Dedikodulara Fotoğraflı Yanıt! Genç Sevgilisiyle Görüntülendi! Makyajsız Hali Şoke Etti! Son olarak 'Bir Aile Hikayesi' adlı dizide rol alan İrem Sak, önceki akşam kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Sak'ın makyajsız hali sosyal medyada gündem oldu. İşte o kareler... Özel hayatına ilişkin geçtiğimiz haftalarda Snob Magazin'e konuşan İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını ilk kez itiraf etmişti. İrem Sak, önceki akşam basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. EVLİLİK SORUSU HAVADA KALDI Utangaç tavırlar sergileyen sevgililer, "İyi akşamlar" demekle yetindi. İkili, evlilik sorularını duymamazlıktan geldi. Furkan Korkmaz, NBA takımlarından Philadelphia formasını giyiyor. İREM SAK KİMDİR? İrem Sak 9 Şubat 1986'da Sivas'ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı. İrem Sak aynı yıl içerisinde "Domino's Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz, Teknosave Money Club" reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı. Fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkanile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür'e döndükten sonra 2018 yılında Güldür Güldür'ü bıraktığını açıklamıştır. İrem Sak komedi dizilerini bıraktığını, sinema filmlerine odaklanıp dram filmlerinde oynayacağını açıkladı. Sinema Yıl Yapım Rol Notlar 2016 Dedemin Fişi Kader Başrol oyuncusu Dönerse Senindir Defne 2017 Martı Nurgül 2018 Ölümlü Dünya Begüm Düğüm Salonu Hülya Cici Babam Şevkiye Konuk oyuncu 2021 Kimya Başrol oyuncusu Televizyon Yıl Yapım Rol Kanal Notlar 2010 Şen Yuva Şehrazat atv, FOX Yardımcı oyuncu 2011 5'er Beşer Sinem atv Başrol oyuncusu 2012 İnsanlar Alemi Sinem Star TV 2012-2014 Yalan Dünya Tülay Kanal D 2015 Buyur Bi'De Burdan Bak Kanal D 2015-2018 Güldür Güldür Show Sinem FOX, Show TV Başrol oyuncusu 2018 Gülperi Kendisi Show TV Konuk oyuncu 2019 Bir Aile Hikayesi Müjde Güneş FOX Başrol oyuncusu 2020-2021 Çukur Seren Erdenet Show TV Yardımcı oyuncu Snob Magazin / Magazin Furkan Korkmaz Basketbolcu Kuruçeşme İrem Sak Magazin Haberler

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