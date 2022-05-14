Genç Oyuncuya Övgüler Yağdırdı - Haberler

Usta oyuncu Yasemin Yalçın, oynadıkları oyun sonrası Sertaç Akkaya ile çekilmiş pozunu paylaşarak, "Tiyatromuzun genç yeteneği gönlünü işine veren güzel yürekli oğlum" yorumunu yaptı.

Bu övgünün üzerine Sertaç Akkaya da "Bu sözlere nail olmanın gururu tarifsiz" açıklamasını yaptı.

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