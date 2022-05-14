Genç Oyuncuya Övgüler Yağdırdı - Haberler

Genç Oyuncuya Övgüler Yağdırdı
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Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nun sergilediği "Emlakçısı Beklerken" adlı komedi oyununda 'Popçu Taner' karakterine hayat veren Sertaç Akkaya'ya usta oyuncu Yasemin Yalçın'dan övgü geldi. İşte detaylar...
Usta oyuncu Yasemin Yalçın, oynadıkları oyun sonrası Sertaç Akkaya ile çekilmiş pozunu paylaşarak, "Tiyatromuzun genç yeteneği gönlünü işine veren güzel yürekli oğlum" yorumunu yaptı.
Bu övgünün üzerine Sertaç Akkaya da "Bu sözlere nail olmanın gururu tarifsiz" açıklamasını yaptı.
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