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Gedik'in büstiyeri sahnede kopunca programına ara vermek zorunda kaldı

İstanbul'daki Günay sahnesinde büstiyerinin kopçası kopan Gedik frikik vermemek için sahnesine ara vermek zorunda kaldı. "En korktuğum şey başıma gelmek üzereydi. Büstiyerim tamamen açılsaydı sahneden ağlayarak inerdim. Nazar çıktı herhalde" diyen Ömür Gedik sevilen şarkılarıyla programını tamamladı.